„Den Hallenbad-Bau sollten wir doch vorantreiben“

Die heurige Freibadsaison neigt sich dem Ende zu, wird sich schon in den nächsten Wochen das Schwimm- und Plansch-Geschehen wieder in die Linzer Hallenbäder verlagern. Ein solches ist aktuell wieder in aller Munde, obwohl noch nicht einmal feststeht, dass es überhaupt gebaut wird: Das geplante Wellness-Eldorado in der Hartheimerstraße in Ebelsberg. Die Bäderoase in Muschelform war im September 2021 eine Woche vor den Wahlen von SP-Stadtchef Klaus Luger, FP-Stadtrat Michael Raml und Linz-AG-General Erich Haider für spätestens 2026 angekündigt worden.