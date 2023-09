Dieser Autohersteller verwendet nun Recycling-Glas

Kabelkanäle aus Haushaltsabfällen

Glasrecycling ist nur ein Beispiel für die zunehmenden Versucher der Autohersteller, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Das soll zum einen helfen, die Klimabilanz in der Produktion zu verbessern - Audi etwa will ab 2025 zumindest bilanziell CO2-neutral arbeiten. Zum anderen treiben gesetzliche Auflagen, steigende Rohstoffkosten und Probleme bei der Verfügbarkeit die Entwicklung. Coronapandemie, Halbleitermangel und Ukraine-Krieg haben das Bewusstsein für die Vorzüge der Wiedernutzung von Material in der Industrie gestärkt. Die Ingolstädter arbeiten daher auch am chemischen Recycling für gemischte Kunststoffabfälle und führen seit 2017 Aluminium-Verschnitt wieder an die Lieferanten zurück.