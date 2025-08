Prozess gegen Benko findet nicht in Wien statt

Seit 24. Jänner in Wien in Untersuchungshaft

Der OGH hingegen sah keine ausreichenden Gründe für eine Delegierung nach Wien. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe sitzt seit 24. Jänner in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Die WKStA hatte vor drei Wochen Anklage wegen betrügerischer Krida gegen Benko erhoben. Er soll im Zuge der Insolvenz Vermögenswerte verschwiegen und damit die Gläubiger geschädigt haben, so der Vorwurf. Benko droht eine Haft von ein bis zehn Jahren.