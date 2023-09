Gemeindeverband: Schubert soll auf Schöpf folgen

Der im Zuge seines pleite gegangenen Dienstleistungsunternehmens GemNova arg gebeutelte Tiroler Gemeindeverband stellt sich personell neu auf. Nachdem Langzeitpräsident Ernst Schöpf (ÖVP) angekündigt hatte, sich zurückzuziehen, nominierten die Granden am Mittwoch in einer Vorstandssitzung einstimmig den Vomper Bürgermeister Karl-Josef Schubert (ÖVP) für die Wahl zu seinem Nachfolger am Gemeindetag am 19. September.