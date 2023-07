Rettung gescheitert: GemNova schlittert in Konkurs

„Kapitel GemNova für das Land geschlossen“

„Die Entscheidung war in den Händen der Gemeinden als Mitglieder des Tiroler Gemeindeverbandes. Das Ergebnis des Gemeindetages ist, dass die GemNova in Konkurs geschickt wird. Das Land Tirol hat sich mehr eingebracht, als es müsste, weil uns die Unterstützung der Gemeinden und die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GemNova am Herzen liegen“, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle in einem ersten Statement.