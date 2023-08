Nach GemNova-Pleite startet im September die „KIB“

In der Causa rund um die Pleite des Tiroler Gemeindeverbandes, GemNova, wird die vom Land gegründete gemeinnützige Gesellschaft, die einen Großteil der Mitarbeiter der GemNova-Tochter Bildungspool Tirol GmbH auffängt, mit Schulbeginn am 1. September ihre Arbeit aufnehmen. Die „KIB - Kinder Bildung gem. GesmbH“ bündelt künftig Agenden rund um Freizeitbetreuung, Schulassistenz und administrative Assistenz an Tiroler Schulen.