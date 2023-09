Erneuter Schlepper-Alarm: Fahndung nach Klein-Lkw

Großeinsatz der Polizei Dienstagmittag in Klaffer am Hochficht - in unmittelbarer Nähe zum Grenzübergang nach Tschechien. Der Grund: Erneut eine mutmaßliche Schlepperfahrt durch Oberösterreich. Laut ersten Informationen soll die Polizei auf einen Klein-Lkw aufmerksam geworden sein. Doch der Lenker konnte offenbar mit einem Teil seiner „Ware“ flüchten. Die Polizei konnte sieben Personen - es dürfte sich um Kurden und Afghanen handeln - aufgreifen, die Ermittlungen laufen. Die Geflüchteten selbst sprechen von 20 bis 30 Personen, welche sich auf der Ladefläche befunden haben sollen.