19 Flüchtlinge im Wagen: Schlepper wollte fliehen

Flüchtlingen saßen neben Straße

Zum Glück konnten Polizisten den Kastenwagen ohne Zwischenfälle stoppen. „Der Wagen stand quer über die Straße, und die Flüchtlinge saßen am Grasstreifen. Wie viele Menschen in so einen kleinen Kastenwagen passen, ist erstaunlich“, meinte eine Zeugin gegenüber der „Krone“. Auf Anfrage bestätigte die Landespolizeidirektion den Aufgriff, man sei aber erst dabei, den ganzen Vorfall aufzuarbeiten.