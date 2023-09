Schleppertransport am „Saurüssel“ gestoppt

Die Serie an in Oberösterreich aufgegriffenen Schleppern scheint am Montag weiterzugehen: Auf der Rohrbacher Straße (B127) wurde laut ersten Informationen ein Fahrzeug mit knapp 40 Personen angehalten. Es dürfte auf dieser neuen Schlepper-Strecke der inzwischen vierte Aufgriff binnen weniger Tage sein.