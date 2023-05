Für Schlepper ist Oberösterreich nur „Durchzug“

Das zeigt die aktuelle Schlepperbilanz ganz deutlich: Im Vorjahr wurden bundesweit 712 Menschen-Kuriere geschnappt, in Oberösterreich nur sechs. Ein Jahr zuvor gab es österreichweit noch 441 Festnahmen, in OÖ immerhin 14. Im Jahr 2020 sind noch 51 von 311 bundesweit erwischten Schleppern in Oberösterreich angehalten worden. Der Rückgang der Aufgriffe in unserem Bundesland bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtzahl der Kuriere habe mit der gesteigerten Kontrolltätigkeit an den Grenzen zu tun.