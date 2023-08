Nehammer schließt Kickl auch als Minister aus!

Absage: keine Neuwahlen

Überhaupt ist Nehammer aber davon überzeugt, dass das Ergebnis am Wahltag ein anderes sein wird. Er sei davon überzeugt, dass die Wähler an der Urne sich daran erinnern werden, dass er „dieses Land bisher sehr sorgfältig durch diese Krisen“ geführt habe. Er sei sich aber bewusst, dass es selbst in den eigenen Reihen viele „Unzufriedene“ gebe. Seine Bilanz der türkis-grünen Regierung sei dennoch gut. Gewählt würde deswegen erst im Herbst werden.