Blauer Chef: „FPÖ gibt es nur mit Herbert Kickl!“

Gute oder schlechte Erinnerungen an‘s Flaschendrehen?

Wenn sich der blaue Wunsch nach einer Kanzlerschaft erfüllen sollte, würde Kickl sich das Feldbett, das er noch aus seiner Zeit als Innenminister besitzt, in die Räume am Ballhausplatz stellen. Auch zum Sommer-Schmunzler - den Jugend-Kuss mit Eva Glawischnig beim Flaschendrehen - nimmt Kickl im krone.tv-Gespräch erstmals Stellung: er habe nur positive Erinnerungen an seine Jugendzeit. Und auch an Eva Glawischnig.