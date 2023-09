80 Feuerwehrleute bei Wohnungsbrand im Einsatz

Die 80 Mann kämpften für fast zwei Stunden gegen die Flammen an, bis um kurz vor halb Fünf schließlich „Brand Aus“ gegeben wurde. Die 57-jährige Mieterin der betroffenen Dachgeschoßwohnung war während des Brandes nicht zu Hause. Auf Nachfrage schilderte sie den Uniformierten, sie habe um 23 Uhr eine Heizdecke in Betrieb genommen, die kurz darauf in Flammen aufgegangen war.