Feuerwehr kämpft auf Hof in Irschen gegen Flammen

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Gleich mehrere Feuerwehren standen am späten Freitagabend im Einsatz. Der Stall und das Futterlager standen in Flammen. Alexander Haßlacher von der FF Greifenburg: „Knapp 350 Heuballen müssen noch auseinandergenommen und nachgelöscht werden. Das Gebäude ist komplett niedergebrannt.“ Personen waren zum Glück nicht in Gefahr, auch das nahestehende Wohnhaus blieb unversehrt. Nachdem zuerst unklar war, ob die im Stall untergebrachten Schweine überlebt hatten, scheint es immerhin in diesem Bereich gute Nachrichten zu geben: „Die Besitzerin meint, dass die Tiere selbst aus dem Stall geflüchtet sind“, sagt Haßlacher.