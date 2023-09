„Anton Bruckner hatte ein Talent zur Traurigkeit“

Als Schriftstellerin beobachten Sie sicher genau, was aktuell in Österreich vorgeht. Was bereitet Ihnen am meisten Unbehagen?

Dass wir unsere Mitte verlieren – nicht nur in politischer Hinsicht. Die fröhlichen „Urständ der Steinzeit“, die wildgewordenen Keulenschwinger allerseits, die sich gegenseitig ihre Moral einbläuen wollen. Ich orte eine Weigerung, Kontroversielles differenziert zu betrachten. Es gibt die Verurteilung von Entgegenkommen, Erbarmen, Hilfsbereitschaft, Mitleid und Toleranz als sozialromantisch, naiv und versponnen. Wie tief kann man eigentlich sinken?