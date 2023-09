Drei Unbekannte verprügelten Fahrradfahrer

Ein 33-jähriger Radler war am Montag mit seinem Drahtesel auf der Rheinstraße in Hard unterwegs, als er auf Höhe Jet-Tankstelle von drei Unbekannten in einem Pkw angehalten und angesprochen wurde. Erst wollten die drei Zigaretten. Als der Mann verneinte, forderten sie Geld. Auch da wollte ihnen der Radler nicht aushelfen. Da warfen sich die Männer auf den Radler und schlugen auf ihn ein. Einer der Brutalos soll sogar einen Schlagstock dabei gehabt haben. Auch als der Mann schon am Boden lag, ließen sie noch nicht von ihm ab.