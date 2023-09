Hass im Netz: Jäger der indirekten Beleidigungen

„Ich kann sehr kränkende Dinge sagen, ohne überhaupt Schimpfwörter zu verwenden“, erläutert Wiegand. „Du siehst aus wie jemand, den nur eine Mutter lieben kann.“ Oder: „Ich bin froh, dass wir uns zumindest am Wochenende nicht sehen.“ Für einen Menschen sind diese Aussagen ganz klar Beleidigungen, aber Computerprogramme zur automatischen Erkennung von Hassrede können solche sogenannten impliziten Beleidigungen noch nicht erkennen. Wiegand arbeitet deshalb an ihrer automatisierten Erkennung. Der gebürtige Deutsche ist seit vielen Jahren im Feld der Computerlinguistik von Hate Speech tätig, also wütende, beleidigende Kommentare, Snaps, Tweets und Posts im Internet und auf Social Media.