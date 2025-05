Pakt gebrochen? Sainz schimpft mit Williams-Box

„So fahre ich keine Rennen“

Entsprechend überrascht dürfte der 30-Jährige gewesen sein, als der Thai-Brite den Nichtangriffspakt brach und an ihm vorbeizog, stinksauer schimpfte er nach dem Grand Prix: „Jungs, so fahre ich keine Rennen. Das Team hat uns mitgeteilt, dass wir die Positionen halten. Ich weiß nicht, ob Alex die Message bekommen hatte, aber er ist an mir vorbeigezogen. Wenn man mir am Funk sagt, dass ich nicht überholt werde und wir zusammen Gas geben, dann fühlst du dich als Fahrer dumm und machtlos, wenn du trotzdem überholt wirst.“