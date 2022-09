Extreme Temperaturen schüren Hassrede im Netz

Grenze dessen, was Menschen ertragen können

Dies deutet auf eine Grenze der Anpassungsfähigkeit hin, erklärt Mitautor Anders Levermann: „Selbst in einkommensstarken Gebieten, in denen sich die Menschen Klimaanlagen leisten können und andere Möglichkeiten zur Hitzereguluation haben, beobachten wir eine Zunahme von Aggression an extrem heißen Tagen - ab 30 Grad Celsius geht es steil nach oben. Mit anderen Worten: Es gibt eine Grenze dessen, was Menschen ertragen können. Diese Anpassungsgrenze an extreme Temperaturen liegt möglicherweise noch unter der, die durch die pure Physiologie unseres Körpers gesetzt ist.“