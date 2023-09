Ein Chefinspektor seilt sich in die Pension ab

Omofuma sollte Abschiebungen für immer verändern

1999 war wohl einer der einschneidendsten Karrieremomente für Krafuß. An seinen Sitz gefesselt und mit verklebtem Mund starb der nigerianische Asylbewerber Marcus Omofuma kurz vor seinem 26. Geburtstag in einem Abschiebe-Charter von Österreich nach Sofia. Krafuß wurde vom Tauchen abberufen und ins Ministerium in eine Arbeitsgruppe zitiert. Im Nachhinein jedoch ein Segen, wie der Chefinspektor meint: „Wir kreierten die Vorschriften, die noch heute für Abschiebungen gelten.“ Seine Erfahrung im Nahkampf half dabei, Vorgehensweisen im Flugzeug zu entwickeln, „die auch jeder Inspektor anwenden kann“. Abschiebungen seien „die schwierigste Aufgabe der Polizei“, so Krafuß. Und dennoch führten ihn die rund 500 Flüge in die ganze Welt.