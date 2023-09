Rieder Messe & Volksfest läuten den Herbst ein!

Wir sehen uns am Volksfest: So heißt es in der ganzen Region, wenn Fahrgeschäfte und Festzelt, Weinhalle und Edelweiß-Alm für Action, Stimmung und Geselligkeit sorgen-bei freiem Eintritt. Volkfestzeit ist eine besondere Zeit in der Messestadt Ried. Das unverwechselbare Flair, das fröhliche Miteinander - für viele am liebsten in Dirndl und Lederhose - begeistert Groß und Klein.



Eine Tischreservierung für das Festzelt unter www.volksfest-ried.at/tisch-reservieren/wird empfohlen.