Stadt hilft Familien beim Kauf von Heften und Co.

Hefte, Stifte, eine neue Schultasche und Turnsachen – zum Schulstart gehört mittlerweile viel mehr als nur ein paar Kleinigkeiten. Und die Teuerung hat vor den Schulsachen nicht Halt gemacht. Familien müssen dafür tief in die Tasche greifen. Mehrere Hundert Euro sind da schnell weg, wenn in Kärnten am 11. September wieder der Schulalltag beginnt.