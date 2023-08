Weinberge: Dächer und Trauben vom Hagel zerstört

Tausende Wiener wurden Samstagabend in den Weinbergen von Sturm und Hagel überrascht. Viele haben unter Sonnenschirmen und in Autos Schutz gesucht. Während sich die Freunde edler Tropfen in Sicherheit bringen konnten, haben die zentimeterdicken Eiskugeln an den kostbaren Weinbergen lokal erhebliche Schäden angerichtet. „Ich rufe gerade die Obleute und die Kollegen durch, um mir ein Bild von der Lage zu machen“, bestätigt Winzer und Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Walter.