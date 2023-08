Superzelle zieht über Nordosten Österreichs

Jenes Unwetter, dass auch in Bayern heftige Schäden angerichtet hatte, ist am Samstagnachmittag auch über Salzburg und Oberöstereich gezogen. Die Feuerwehren befanden sich im Dauereinsatz. Neben Starkregen und stellenweise Hagel tobten heftige Stürme, Bäumen wurden entwurzelt. Auch in Wien blitzte es in den Abendstunden bereits heftig (siehe Video oben).