Bremse versagte bei „Flying Fox“ im Pinzgau

Der „Flying Fox“ in Wald-Königsleiten wurde einer Urlauberin (22) zum Verhängnis. Durch die nicht einwandfrei funktionierende Bremsvorrichtung kam die Sportlerin zu schnell unten an. Vor Ort versuchte ein Mitarbeiter sie sogar noch abzufangen, jedoch schlug sie trotzdem mit erhöhter Geschwindigkeit in das Rückhaltekissen am Ausstiegsort ein.