Serien-Fahrraddieb ging Polizei in die Falle

Einem Fahrraddieb auf die Schliche gekommen ist jetzt die Polizei. Schon am 22. August wurde in St. Veit Anzeige erstattet, weil zwei Kinderfahrräder im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen worden waren. Nach umfangreichen Ermittlungen führte die Fährte die Beamten schließlich in die Wohnung nach Ferlach. Dort konnten gleich acht Fahrräder sichergestellt werden. „Diese waren für den Weiterverkauf für den serbischen Markt gedacht gewesen und hätten gestern, Freitag, dorthin geliefert werden sollen“, gibt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser bekannt.