Ärger groß: „Ordnungsamt muss neu gedacht werden“

Bürgermeister Christian Scheider schlägt Alarm, weil sich Beschwerden über das Ordnungsamt in den vergangenen Wochen und Monaten häuften. „Es ist Zeit, wo wir das Ordnungsamt neu denken müssen. In den letzten Jahren hat sich dieses offensichtlich in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr dem Grundgedanken entspricht“, kritisiert der Stadtchef der Landeshauptstadt Kärnten.