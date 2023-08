„Erleben viel zu viele Fehleinsätze in Salzburg“

Die Einsatzfähigkeit der Wasserretter werde seit geraumer Zeit aber über die Maßen strapaziert. Schuld daran sind meist gut gemeinte Alarme aufgeschreckter Badegäste im Sommer, die etwas gesehen haben oder glauben, etwas gesehen zu haben. Ein Fehlalarm wie am Montag in Uttendorfs See bindet Kräfte auf Stunden. „Wir wurden alarmiert, weil eine Personen gesehen haben will, dass ein Stand-up-Paddler untergegangen ist. Dem war aber – zum Glück – nicht so“, schildert Markus Gewolf von der Wasserrettung.