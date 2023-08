Stand-up-Paddler am Wolfgangsee vermisst

Am Freitagnachmittag ist ein 23-jähriger Stand-up-Paddler vor St. Wolfgang in den See gestürzt und versunken. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Taucher, die innerhalb von zehn Minuten vor Ort waren, konnten den jungen Mann jedoch nicht mehr finden.