Ehemaliger WM-Star warnt LASK vor „Zwerg“ Mostar

Das zeigt auch, dass es in Bosniens sechstgrößter Stadt an der Akademie für Bildende Künste ein Wandgemälde von Real-Star Luca Modric in Kroatiens Teamtrikot gibt, seit der ’03/04 von Dinamo Zagreb für ein Jahr an Mostar verliehen war. „Wo heute alle stolz sind, dass man als erster Klub Bosniens für eine europäische Gruppenphase qualifiziert ist“, weiß Hadzic. Heißt: Mostar kann gegen den LASK in jedem Fall weniger enttäuschen als umgekehrt.