Rotkreuz-Retter erzählen aus ihrem Leben

Die beiden erinnern sich an einen Einsatz an der Drau, wo ein Auto versunken war: „Wir wussten nicht, werden da eine oder mehrere Personen aus dem Wasser geholt.“ Dementsprechend nervös war das NEF-Team: „Das war fast so aufregend wie beim ersten Einsatz.“ Topar hat mittlerweile 748 Einsätze absolviert. „Eines dürfen wir nicht vergessen, dass wir zu 75 Prozent Erste Hilfe im Kreis der Familie, bei Freunden, Bekannten leisten. Frischt den Erste-Hilfe-Kurs bitte wieder auf!"