Schwerstarbeit für Ländle-Feuerwehren

Deutlich mehr passiert ist einige Stunden später bei einem Zimmerbrand in Hohenems: Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, loderten bereits die Flammen aus einem Fenster. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.