Nach Scherzanruf Grazer Einkaufszentrum geräumt

Freundin bekam schlechtes Gewissen und beichtete

Auch dieser Schwindel flog auf, denn die 18-Jährige beichtete alles der Polizei. Das nahm ihr die Angeklagte übel: Sie schickte der Älteren eine Nachricht, in der sie ihr drohte, ihr Leben zu ruinieren. Außerdem solle sich ihre Aussage zurücknehmen - was ihr auch eine Anklage wegen Anstiftung zur Falschaussage einbrachte. Aufgrund der Vielzahl an Delikten wurde das Mädchen vor rund zwei Wochen in Untersuchungshaft genommen und bei Gericht aus der Zelle vorgeführt.