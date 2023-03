So kam es zum Großeinsatz im Grazer Murpark

Kopfhörer mit Schusswaffen verwechselt?

Bei der intensiven Suchaktion entdeckten die Beamten tatsächlich jenen Mann, den die junge Frau - deren Alter die Polizei nun auf 16 statt 18 Jahre korrigiert hat - am Notruf beschrieben hatte. Es handelte sich um einen 41-jährigen Grazer, der in seinem Rucksack aber lediglich Kopfhörer bei sich trug! Noch dazu stimmte der vorerst Verdächtige einer Nachschau in seiner Wohnung zu. Auch dort wurde nichts Gefährliches gefunden.