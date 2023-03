Murpark geräumt: Scherz-Anruferin (16) amtsbekannt

Falscher Name, falsches Alter

Auch vor Ort untermauerte die junge Dame ihre Angaben. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihr um keine Unbekannte. Denn sie tritt bei der Polizei immer wieder negativ in Erscheinung! Schnell war klar, dass sie beim Notruf unter falschem Namen angerufen und auch noch ein falsches Alter - in Wahrheit ist sie 16 und nicht 18 - angegeben hatte. Wie die „Krone“ außerdem erfahren hat, lebt die junge Dame in einem betreuten Wohnheim, aus dem sie immer wieder ausreißt.