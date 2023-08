Mit „AK digi:check“ digitalen Horizont erweitern

„AKdigi:mobil“ in Kärnten unterwegs

Derzeit sind Mitarbeiter der Kärntner Volkshochschulen mit dem „AKdigi:mobil“ in ganz Kärnten unterwegs, um über die Offensive aufzuklären und über die wertvollen Kurse zu informieren. Man kann sich an Ort und Stelle dafür gleich registrieren. Nach Hermagor, Kötschach, Greifenburg, Oberdrauburg, Spittal an der Drau, gab es auch im Stadionbad Wolfsberg bereits die Möglichkeit, sich über die wichtigen Kurse zu informieren. Morgen, Freitag, und am Samstag steht das „AKdigi:mobil“ im Strandbad Klagenfurt. Infos unter ak-akdemie.at oder bei den Kärntner Volkshochschulen.