Kunis und Kutcher bieten Strandhaus auf Airbnb an

„Toller Tag am Strand“

Das Ganze ist eine PR-Aktion für Airbnb, die das Kutcher-Kunis-Anwesen als „Oase am Meer“ anpreist. Bis zu vier Gäste können am 19. August für einen Tag und eine Nacht im Haus bleiben. Die Stars enthüllen dazu noch weiter auf der Webseite des Online-Hausvermittlers: „Wir werden euch begrüßen, wenn ihr ankommt. Und wir werden sicher gehen, dass ihr alles habt, um einen tollen Tag am Strand zu verbringen. Wir stellen euch natürlich auch Mahlzeiten und Snacks zu Verfügung.“