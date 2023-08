Tausende Häuser im Osten Russlands überflutet

Nach dem Abziehen des Taifuns „Khanun“ stehen im Fernen Osten Russlands immer noch mehrere Tausend Häuser unter Wasser. Angaben des russischen Katastrophenschutzes zufolge waren am Sonntag in der Region Primorje noch mehr als 4300 Häuser in 16 Ortschaften, 5600 Grundstücke und 43 Straßenabschnitte überflutet. 28 Orte seien durch die Fluten von der Außenwelt abgeschnitten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht.