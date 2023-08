Puch im Glück - deftige Abfuhr für St. Johann!

0:3 und 2:5 lautete die St. Johanner Ausbeute aus den bisherigen zwei Spielen in der Westliga. Auch am Samstag gab es keine Besserung - im Gegenteil! Die Truppe von Trainer Ernst Lottermoser ging auswärts gegen Silz/Mötz sogar mit 0:5 unter. Dabei war es nach der ersten Halbzeit erst 0:1 aus Gäste-Sicht gestanden. Doch binnen fünf Minuten brach der TSV in Tirol völlig auseinander. Nach zwei weiteren Gegentoren sah Torwart Dominik Waltl Rot wegen Torraubs. Zwei weitere Treffer stellten den Endstand her. Womit die Pongauer ans Ende der Tabelle rutschten. Ausbeute nach drei Partien: Null Punkte und ein Torverhältnis von 2:13!