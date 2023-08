Grünau geizte nur am Transfermarkt

Der Auftakt in die neue Westliga kann sich für Salzburgs Vertreter sehen lassen. Drei der fünf Teilnehmer gewannen beide Startspiele, mischen ganz vorne mit. Wenig überraschend betrifft das Bischofshofen. Die Pongauer, in der Liga seit Mitte April unbesiegt, bezwangen marode Rankweiler auswärts mit 5:0. „Es hätte höher ausgehen können, aber wir müssen zufrieden sein“, hielt „Co“ Adonis Spica fest, der den erkrankten Cheftrainer Laghnej vertrat. Ebenso gelungen ist Austria Salzburg der Start nach dem Heim-4:1 gegen Silz/Mötz. Und dann wäre da noch Grünau. Die Walser hatten mit Müh und Not die Quali für die Regionalliga geschafft. Im Sommer wurde man in Sachen Kaderplanung dann aber kaum aktiv. Kritik daran brachte Sportchef Heli Rottensteiner auf die Palme: „Wir vertrauen unserem Kader, haben viele junge Eigenbauspieler. Warum soll ich denn Spieler A für C und B für D tauschen, nur damit ich tausche?“ Neu sind aktuell mit Rottensteiner-Sohn Marco (18) und David Ebner (21) nur zwei Akteure.