„Klimaneutrales Fliegen“: Abzocke oder Segen?

Was gibt es Schöneres, als seinen wohlverdienten Urlaub mit einem Flug in den Süden zu beginnen. Dass es sich dabei um keine klimafreundliche Art des Reisens handelt, ist allen klar. Falls der Neusiedlersee keine Alternative zu einem Badeurlaub in Bali oder auf Mallorca darstellt, gibt es noch eine andere Möglichkeit, um seine persönliche CO2-Bilanz aufzubessern.