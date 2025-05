Ofner nach W.-o.-Sieg in zweiter Runde von Rom!

Der Steirer profitierte am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Rom von der Aufgabe des Spaniers Roberto Carballes Baena. Ofner hatte den ersten Satz klar dominiert und 6:3 für sich entschieden, ehe Carballes Baena zu Beginn des zweiten Satzes wegen Problemen in der linken Leiste aufgab. Ofner trifft nun auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe.