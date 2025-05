Sternstunden im Salzkammergut

„Ziel ist, den Himmel den Leuten näherzubringen, so, wie er ist.“ Der Platz ist gut gewählt, die Sternwarte befindet sich in Weyregg am Attersee und somit im Naturpark Attersee-Traunsee, was so viel bedeutet, als dass es hier kaum Lichtverschmutzung und somit atemberaubende Aussichten gibt. Übrigens: Wer Sternschnuppen sehen möchte, hat im August größere Chancen.