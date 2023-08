Putin-Erlass schadet österreichischen Firmen

„Die Suspendierung ist einseitig, auf der österreichischen Seite ist das Abkommen noch in Geltung und daher betrifft das vor allem österreichische Unternehmen mit Investitionen in Russland oder sonstige Investoren, die in Österreich steuerlich ansässig sind und von hier aus in Russland investiert haben“, erklärte der Steuerrechtsexperte Dimitar Hristov vom Wiener Büro der Anwaltskanzlei DLA Piper. Dies bedeute, dass Russland für diese Unternehmen die im Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen Steuersätze bei Dividenden, Zinsen und Lizenzen aussetze und diese Firmen auf den russischen Steuersatz hochgeschleust würden. Je nach Einkommensart habe der Steuersatz laut Abkommen bisher zwischen null und 15 Prozent ausgemacht. Der übliche Satz für ausländische Investoren in Russland betrage aber zwischen 15 und 30 Prozent, erläuterte der Experte.