Warum Raiffeisen in Russland auf Zeit spielt

Milliarden Euro stecken in Russland fest

Der RBI gehe es vor allem darum, wie sie das in Russland gebundene Kapital von etwa vier Milliarden Euro aus dem Land herausbekommt, sagte eine der Personen. „Es könnte sein, dass das Thema schadensminimierender Verkauf nicht realistisch erscheint in absehbarer Zeit“, so der Insider. Derzeit gebe es zwar insbesondere einen Kaufinteressenten, aber die Gespräche würden nur schleppend laufen.