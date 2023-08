SPÖ-Lindner schließt Koalition mit ÖVP nicht aus

Polarisierende Aussagen am Anfang o.k.

Nach acht Wochen Babler an der Parteispitze meint Lindner, dass dieser die Erwartungshaltung, „die ich an jede Parteivorsitzende und -vorsitzenden habe, derzeit in Bezug auf den Umgang miteinander gut erfüllt“. Es stehe Babler zu, sich am Anfang „mit polarisierenden Aussagen (32-Stunden-Arbeitswoche, Tempo 100 auf Autobahnen, Anm.) politisches Profil zu erarbeiten“.