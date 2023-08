ÖVP-Anpfiff für zweite Halbzeit in St. Pölten

Denn zweieinhalb Jahre nach der Kommunalwahl in St. Pölten, wo die Sozialdemokraten nach wie vor mit absoluter Mehrheit regieren, sieht sich die ÖVP vor Ort vor allem als Kontrollpartei. Als solche mache man gerne „die Mauer für den Steuerzahler“, gibt Adl die Linie vor. Konkret: Die Volkspartei will in den kommenden zweieinhalb Jahren nun verstärkt darauf drängen, dass bei städtischen Vorhaben auch die im Gemeinderat beschlossene Kostenlimits eingehalten werden.