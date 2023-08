Am Weltkatzentag auf A8 verirrt: „Meggie“ zu Hause

Ende gut, alles gut

Wie es das Glück so wollte, klingelten die Beamten gleich beim ersten Versuch an der Tür des richtigen Bauernhofs! Die Wiedersehensfreude war riesengroß, vor allem die drei jungen Hofbewohner waren überglücklich, ihr Haustier zurückzuhaben. Auch „Meggie“ war sichtlich erleichtert, wieder vertrauten Boden unter den Pfoten zu haben. So nahm der Weltkatzentag doch noch ein gutes Ende!