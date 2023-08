Arbeitskräfte fehlen: Braucht‘s deutsche Hilfe?

Sein Vorschlag: eine gemeinsame Initiative im deutschen Sprachraum, um Mitarbeiter in allen Branchen anzuwerben. „Wenn das österreichische Arbeitsmarktservice jetzt Geld in die Hand nimmt, um in den Philippinen Krankenschwestern anzuwerben, dann kommen die zum Beispiel nach Ried im Innkreis, werden dort eingeschult und drei Jahre später werden sie nach München abgeworben. Man braucht also einen kooperativen Ansatz.“ Warum passiert das nicht? “Da fehlt ein bissl der Mut. So etwas haben wir schließlich noch nie gemacht."