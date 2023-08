„Unser Arbeitsmarkt gleicht einer Achterbahn“

Anstieg nicht überall

In allen Regionen des Landes ist der Anstieg der Arbeitslosenzahlen jetzt noch nicht angekommen: So sind etwa in den Bezirken Korneuburg, Baden, Bruck an der Leitha und Neunkirchen noch leichte Rückgänge gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya sind es sogar 4,5 Prozent.